GCM flagra tentativas de furto a telhas de alumínio do barracão abandonado

A GCM (Guarda Civil Municipal) registrou dois flagrantes de tentativa de furto a telhas em dois dias. Os materiais de alumínio alvos da ação de bandidos pertenciam ao antigo barracão do IBC, o Instituto Brasileiro do Café, imóvel desativado, localizado na Avenida Virgílio Mastrocola. Ao todo, três pessoas foram detidas na tentativa de fugir com as telhas.

O caso mais recente foi registrado na madrugada desta quarta-feira, (11). De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe fazia patrulhamento pela avenida São Domingos, no acesso ao bairro Theodoro Rosa Filho, quando percebeu a movimentação estranha à beira do córrego Boa Vista.

Segundo a GCM, eles constataram que o trecho vinha sendo utilizado como atalho para chegar ao barracão. No local, um homem de 49 anos, morador da Vila Soto, foi surpreendido com cinco telhas já cortadas e mais sete comunheiras de alumínio prontas para serem transportadas.

Ao ser questionado, ele informou que vendia o material para um ferro-velho. Diante do relato, os guardas se deslocaram ao estabelecimento indicado, situado no Parque Flamingo, e localizaram telhas semelhantes às furtadas, cada uma medindo seis metros de comprimento por um metro de largura.

A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial. Os GCMs em trabalho tiveram de estender o expediente por quase 15 horas, para o acompanhamento do caso. O suspeito da tentativa de furto foi recolhido à cadeia do município e o dono do estabelecimento foi liberado e será investigado.

Antes, na segunda-feira, dia 9, dois homens, ambos de 54 anos, também foram pegos no atalho às margens do córrego que leva ao barracão.

A Guarda foi acionada pela Polícia Militar para dar apoio à ocorrência. Junto aos suspeitos foram encontradas telhas amontoadas nas proximidades do córrego. Eles foram conduzidos à delegacia e foram indiciados por tentativa de furto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local