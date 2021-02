GCM Flagra Festa Clandestina Com Mais de 200 Pessoas no Residencial Pachá

De plantão, a GCM (Guarda Civil Municipal de Catanduva) flagrou uma festividade, com cerca de 200 pessoas, na noite desta sexta-feira, dia 5. O caso foi registrado no Residencial Pachá.

A equipe chegou ao local, por meio de denúncia, via 153. Com auxílio de drone, irregularidades foram constatadas. As imagens foram encaminhadas aos órgãos competentes para as demais providências.

Segundo o comandante da guarda, Cláudio Pereira, contou que com ajuda de denúncia mesmo que anônimas e foram feitas durante toda semana sobre festas que seriam realizadas nos finais de semanas e a maioria em locais mais afastados da cidade, devido as fiscalizações da Guarda e recebemos através de denuncia sobre esta festa que ocorria no bairro do Pachá, chegando no local o patrulhamento foi feito com drone e com fotografias. “Além disso, verificamos que tinha cobrança de entrada na porta, não tinha segurança de distanciamento, mascaras e foi tudo registrado em boletim de ocorrência e serão direcionadas as autoridades competentes”.

A multa quem aplica é a vigilância sanitária com as provas que a GCM colheu. O comandante ainda ressalta que os trabalhos pela guarda não param e enquanto continuar os decretos da pandemia a GCM não irá amolecer com esse tipo de festa em Catanduva, haverá fiscalização e a população pode ajudar com denuncias.

Ariane Pio

Da Reportagem Local