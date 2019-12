Gcm Faz Prisões Por Tráfico De Drogas E Danos A Carro

Dois casos de flagrantes foram registrados nesta quarta-feira, (11) pela GCM (Guarda Civil Municipal) que registrou prisões por tráfico de drogas no Jardim Imperial e um rapaz também acabou detido por danificar um carro da frota da Prefeitura de Catanduva.

Um dos flagrantes foi registrado no Jardim Imperial. A guarda fazia patrulhamento no bairro, quando percebeu movimentação estranha em uma casa na Rua Caiçara e descobriu que o local era utilizado como esconderijo de drogas e lugar de refúgio em caso de abordagens policiais nas imediações.

Na residência foram apreendidos 12 pinos contendo cocaína e 41 pinos com crack, 8 porções de maconha e R$ 110. Um homem de 40 e um jovem de 19 anos que estavam no local foram encaminhados à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecente) e tiveram a prisão decretada por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Outro caso, os guardas conseguiram deter um jovem, de 20 anos, por danificar um carro da Prefeitura. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o rapaz entrou na Estação Cultura e ameaçou arremessar um litro de bebida nas pessoas. Em seguida, jogou a garrafa contra o vidro traseiro do veículo que estava estacionado no pátio, o que causou o dano.

Diante das informações narradas pelo vigia do prédio, a equipe iniciou diligências nas imediações, até que localizou o jovem na Praça da Independência, Higienópolis. O jovem foi levado ao Plantão Policial e recolhido à cadeia do município e vai responder a processo por dano qualificado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local