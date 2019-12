GCM Faz Aprimoramento De Técnicas Em Curso De Defesa De Armamento

A GCM (Guarda Civil Municipal) aprimorou suas técnicas de trabalho em curso de defesa de armamento na sexta-feira, (29). Parte do efetivo foi disponibilizada ao treinamento com intuito de capacitar os agentes para ocorrência em que seja necessária a retenção e contrarretenção de arma de fogo. Casos dessa natureza acabam em situações de troca de tiro entre agentes de segurança e o criminoso.

O curso foi ministrado no Centro de Tiros de Caputira tem calibre internacional, com incremento das artes marciais. A experiência serve também para promover a integração entre as forças de segurança, já que participaram da atividade representantes dos Bombeiros, Polícia Militar e Secretaria de Meio Ambiente.

Na ocasião por essa capacitação trouxe para a região um dos mais renomados instrutores do país, Luiz Alberto de Campos Charnesck. Gabaritado em procedimentos operacionais, Charnesck é faixa preta em defesa pessoal. Seu histórico profissional contempla mais de 80% de sua presença em cursos especializados por todo o país. Recentemente, Charnesck treinou agentes de segurança do então candidato Jair Bolsonaro, após o episódio em que ele foi atingido por golpe de faca durante campanha eleitoral.

Para o comandante da GCM, Luiz Carlos Larocca, o treinamento é essencial para qualificar os agentes. “Estamos em constante aperfeiçoamento e é preciso se atentar sobre a maneira correta de se defender. Esse tipo de vivência permite somar conhecimentos de segurança pública”, finaliza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local