GCM Divulga Balanço do Primeiro Final de Semana de Fase Vermelha Com Mais de 150 Ações

A Guarda Civil Municipal de Catanduva (GCM) intensificou as fiscalizações durante o primeiro final de semana em que as regras da Fase Vermelha do Plano São Paulo começaram a ser aplicadas em Catanduva. Balanço da Guarda aponta para mais de 150 ações no período. Os guardas municipais se mobilizaram para garantir que as medidas restritivas fossem cumpridas.

Os trabalhos da GCM impactaram de forma positiva, a exemplo das agências bancárias que refizeram as marcações de solo, a fim de orientar a população para manter o distanciamento na. Além disso, supermercados de grande porte foram alvos da ação. Nesses estabelecimentos, houve redução do fluxo a partir do estacionamento, com limitação de 30% das vagas.

Foi realizado durante a última semana um trabalho intenso para coibir aluguéis de edículas/áreas de lazer e chácaras, visando conter aglomeração. Organizadores de partidas amadoras de futebol também foram alertados pela GCM quanto à proibição desse tipo de prática. A maior parte dos líderes se comprometeu em suspender as competições até o final do mês

“Entramos em contato com a grande maioria de donos de edículas, responsáveis por times e campos de futebol, todos foram muito atenciosos e de pronto atenderam ao pedido do “Fique em casa. Nos ajude”, esclarece o comandante da GCM Claudio Pereira

Ainda de acordo com o comandante, disque-denúncia também não parou, totalizando mais de 55 chamadas. “Todos receberam orientações e medidas foram tomadas”, ressalta o comandante. No trânsito, a GCM também trabalhou de forma maciça: 12 autuações de trânsito e 13 abordagens.

Durante a Fase Vermelha, somente podem funcionar serviços essenciais. O toque de restrição foi ampliado pelo governo estadual e valerá das 20h às 5h, nesse período. O telefone para registrar irregularidades é o 153.

Ariane Pio

Da Reportagem Local