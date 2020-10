GCM Detém Suspeito E Recupera Materiais Furtados De Imóvel No Jardim Paraíso

Uma ocorrência foi registrada na ma-drugada desta sexta-feira, (02).

A GCM (Guarda Civil Municipal) conseguiu deter o suspeito de furtar uma casa, localizada na Avenida Miguel Calil, no Jardim Paraíso. A equipe compareceu ao local depois de receber denúncia anônima e se deparou com dois indivíduos próximos a um terreno baldio, onde a mercadoria estava sendo escondida.

Ao perceber a aproximação da viatura, eles correram. Um dos envolvidos foi alcançado. Na abordagem, o homem foi flagrado com um botijão de gás nas costas. Na varredura pelo terreno, foram encontrados um micro-ondas, uma batedeira elétrica, uma churrasqueira elétrica, uma panela elétrica, uma escada metálica, panelas de alumínio, lâmpadas, latas de mantimentos, ferramentas de pedreiro e canos de PVC. Os guardas localizaram a vítima e o imóvel alvo do furto que fica nas proximidades do terreno. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial. Os objetos foram devolvidos ao proprietário e o suposto autor do furto foi liberado depois de ser ouvido.

Ariane Pio

Da Reportagem Local