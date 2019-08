GCM Detém Suspeito De Furto De Fios Em Praça Na Vila Engrácia

A GCM (Guarda Civil Municipal de Catanduva) recuperou fiação elétrica, momentos depois de furto praticado na Praça Maria Poveda Ramos, na Vila Engrácia. O espaço inaugurado recentemente, em maio, foi alvo de ataque no final de semana.

De acordo com a ocorrência, os danos e prejuízos só não foram maiores devido à denúncia feita à guarda. O suspeito teria percebido que estava sendo sondado e tentou fugir levando apenas parte do material elétrico.

Diante das informações obtidas por populares, a equipe se deslocou ao local dos fatos e constatou o delito. Os guardas saíram em diligência nas imediações, até que chegaram ao onde o homem se encontrava, no cruzamento da Avenida Maranguape com a Lourenço Betti, no Gavioli.

Segundo a GCM na abordagem, o homem de 37 anos, morador da Vila Rodrigues, foi encontrado uma mochila contendo grande quantidade de fios de cobre, além de um alicate.

A GCM acionou o eletricista da Prefeitura, que reconheceu os materiais, sendo parte da praça. Outra remessa de cabos elétricos pertencia ao projeto “Gastãozinho”, que fica na mesma região da cidade e havia sido alvo de furto de fios por duas vezes, nas últimas semanas.

O caso foi apresentado ao Plantão Policial e será investigado pela polícia civil. A praça tem apenas três meses desde sua inauguração com um complexo esportivo e de lazer contendo academia ao ar livre, mesas de jogos, bancos, iluminação e paisagismo, playground e um campo de futebol, tamanho 15×30 metros, com alambrado e bancos de apoio.

Ariane Pio

Da Reportagem Local