GCM Detém Mulher Por Tráfico De Drogas No Nova Catanduva Com 51 Pinos De Cocaína

Na manhã de segunda-feira (09), a Guarda Civil Municipal de Catanduva deteve uma jovem, de 20 anos, por tráfico de drogas. Com ela foram apreendidos 51 pinos contendo cocaína, além de ter mais seis pinos de crack, além de R$ 10. O caso foi registrado no Nova Catanduva.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento no bairro, quando pela Rua das Carambolas, em um local conhecido como ponto de venda de drogas, visualizou a indiciada entregando algo suspeito para uma mulher, de 39 anos.

A atitude chamou a atenção da GCM, que se aproximou para verificar e fez a abordagem. Na busca pessoal, o entorpecente foi localizado na bolsa da investigada. Questionada, ela assumiu ser responsável pelo tráfico. Enquanto a outra, considerada testemunha, confirmou que estava no local para comprar entorpecente.

As duas mulheres foram encaminhas ao Plantão Policial. Na delegacia, a jovem teve a prisão decretada. A outra mulher foi ouvida e liberada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local