GCM Detém Homem Por Descumprir Medida Protetiva Contra A Ex-Companheira

A GCM (Guarda Civil Municipal) conseguiu deter um homem, de 33 anos, acusado de descumprir medida protetiva. Contra ele existia uma ação judicial para manter distância de 300 metros da ex-companheira.

A equipe foi acionada por uma funcionária do Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) a comparecer ao local, na Rua 13 de Maio, região central. A vítima estava em atendimento na unidade e se sentiu coagida, devido à aproximação do homem, que a aguardava em frente ao imóvel.

Diante das informações, a guarda abordou o suspeito, que foi encaminhado ao Plantão Policial. Na delegacia, ele acabou preso em flagrante, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A medida Protetiva é um dos mecanismos criados pela lei para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, assegurando que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goze dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e tenha oportunidades e facilidades para viver sem violência, com a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Pela lei, a violência doméstica e familiar contra a mulher é configurada como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Diante de um quadro como esse, as medidas protetivas podem ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e da manifestação do Ministério Público, ainda que o Ministério Público deva ser prontamente comunicado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local