GCM Detém Dupla Por Furto E Recupera Equipamentos Escondidos Em Vagões

Na tarde de terça-feira, (23) a GCM de Catanduva conseguiu deter dois homens por furtar uma loja e recuperou a mercadoria de informática. Os suspeitos disseram ser moradores de rua. Na ação, a Guarda descobriu que vagões abandonados ao lado da linha férrea na Estação Cultura eram usados para esconder os equipamentos furtados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento pela Rua São Paulo, quando percebeu a movimentação estranha nas proximidades da Estação Cultura.

Chamou atenção da equipe o fato de que um dos investigados tinha características semelhantes a um dos autores do furto registrado dois dias antes, a uma loja, que fica na rua Recife, região central da cidade.

A percepção foi possível porque o estabelecimento disponibilizou as imagens da câmera de segurança.

Na abordagem, com um deles nada de ilícito foi encontrado. Enquanto que o outro foi vistoriado e confessou a prática do delito. Ele indicou que a mercadoria estava dentro dos vagões. Posteriormente, o homem levou os guardas até outro ponto da linha férrea, onde foram localizados celulares.

Ao todo foram recuperados: um notebook, um tablet, sete celulares, nove carregadores, um walkman, três fontes de energia e um monitor.

O caso foi apresentado ao Plantão Policial e a mercadoria apreendida para posterior devolução. A responsável pela loja compareceu à delegacia e reconheceu os equipamentos. A dupla foi qualificada como averiguada. Os dois foram ouvidos e liberados, porque não foram pegos em flagrante. Eles vão responder a processo por furto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

