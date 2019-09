GCM Detém Acusado De Ameaçar Matar Neta de Ex-namorada

A GCM (Guarda Civil Municipal de Catanduva) conseguiu deter um homem, de 55 anos, acusado de ameaçar de morte uma criança, de 4 anos, que é neta da ex-namorada dele. Ele foi pego na porta da escola que a menina frequenta.

A guarda estava de prontidão e o suspeito acabou levado ao Plantão Policial na manhã desta sexta-feira, dia 20.

A equipe estava de sobreaviso já que contra o homem havia uma medida cautelar para manter distância de 100 metros da criança, que foi descumprida. O caso foi levado à polícia pela avó da menina, depois do fim do relacionamento dos dois. Formalizada a denúncia, a família obteve a medida protetiva à criança.

Diante dos fatos, a GCM passou a monitorar a escola, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos, até que foi registrado o flagrante. O acusado tem passagem por homicídio e lesão corporal. Ele foi recolhido à cadeia do município.

Da Reportagem Local