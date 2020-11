GCM De Catanduva Apreende Adolescentes Com Droga No Terminal Rodoviário

A GCM (Guarda Civil Municipal de Catanduva) apreendeu dois menores, de 14 e 16 anos, na segunda-feira (16), com drogas no Terminal Rodoviário. Com eles foram apreendidos 143 pinos e um invólucro contendo crack.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas faziam patrulhamento no local, quando suspeitaram dos dois jovens. Eles foram abordados. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os adolescentes, mas o entorpecente foi localizado na mochila de um deles.

Ao serem questionados, eles disseram que compraram a droga no Bom Pastor para vender em Catiguá. Diante dos fatos, a equipe se deslocou para a casa de um dos menores para relatar o ocorrido à sua mãe. No caminho, um deles contou ainda que guardava mais um invólucro de cocaína em seu armário. No local indicado, a droga foi apreendida com o aval da mãe dele. Eles foram conduzidos à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), onde a ocorrência foi apresentada. Os adolescentes permaneceram à disposição da Justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local