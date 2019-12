GCM Apresenta Esquema De Segurança Para Fim De Ano

A GCM (Guarda Civil Municipal) traçou esquema para reforçar a segurança neste fim de ano em Catanduva. Para isso, todo o efetivo será convocado a atender a jornada especial de trabalho, condição que refletirá na cobertura das áreas comerciais, além das rondas a prédios públicos.

Diariamente, 20 guardas serão chamados ao trabalho, junto a outros 12 homens que cumprem a escala convencional. A equipe extra vai destinar atenção a pontos estratégicos comerciais, como o Centro, Rua Curitiba (Vila Motta), 15 de Novembro (Solo Sagrado) e Gravataí (Flamingo). Como parte do plano, os guardas estarão de prontidão em postos fixos nas praças Monsenhor Albino, 9 de Julho e República. Durante a semana, a rotina extra ocorrerá das 18h30 às 24 horas. Os plantões aos sábados serão das 8 às 18 horas e, aos domingos, conforme o horário do comércio.

Parte da equipe fará a escolta a eventos da programação “Natal Iluminado”, como a Maratona Meu Pai é o Papai Noel, que seguirá em passeio ciclístico por diversos locais da cidade, a partir de segunda-feira (09). Já os GCMs da escala convencional ficarão responsáveis pelas rondas patrimoniais a prédios públicos nos bairros.

“Toda a equipe estará mobilizada para evitar ocorrências e preservar a segurança dos munícipes. Contamos com agentes qualificados para os serviços e prontos para agir em qualquer situação adversa”, ressalta o comandante Luiz Carlos Larocca.

A GCM orienta os consumidores a adotarem medidas de segurança a fim de coibir a ação de criminosos. Por conta das compras de Natal, o fluxo de pessoas aumenta em pontos comerciais. Deve-se evitar andar falando ou mexendo ao celular e estar com a bolsa fechada e junta ao corpo. “O cidadão pode tomar precauções e agir de forma a contribuir com a sua própria segurança”, finaliza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local