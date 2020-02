GCM Apreende Adolescente De Apenas 12 Anos Por Tráfico De Drogas No Esplanada

Na quarta-feira (29), a GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu um adolescente, de apenas 12 anos, por tráfico de drogas nos predinhos do Esplanada. Segundo a guarda, o garoto carregava 23 pinos contendo cocaína e R$ 240.

De acordo com a ocorrência, a equipe fazia patrulhamento no bairro Gabriel Hernandez até que o menor, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir a pé. A GCM se empenhou e ele foi alcançado na escadaria do conjunto de prédios.

Depois da abordagem, os guardas seguiram com o menor até o apartamento onde ele mora e conversaram com a mãe do jovem. A mulher acompanhou o filho no Plantão Policial. A ocorrência foi registrada como ato infracional por tráfico de drogas.

O adolescente acabou apreendido e permaneceu à disposição da Justiça.

A mais de uma semana, no dia 23 de janeiro, a GCM (Guarda Civil Municipal) conseguiu deter um jovem de 21 anos, suspeito por tráfico de drogas no Jardim Imperial. Na ocorrência foram apreendidos 233 pinos contendo crack e uma pedra de 50 gramas do mesmo entorpecente, R$ 75, um aparelho celular e um saco plástico grande cheio de pinos vazios.

Segundo as informações, a equipe fazia patrulhamento no bairro, pela Rua Caiçara, quando teria visto três pessoas. Dentre elas estava o indiciado com uma sacola na mão. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado em uma residência.

Na busca pessoal, com o rapaz teriam sido encontrados sete pinos contendo crack e uma pedra com aproximadamente 50 gramas do mesmo entorpecente, além do dinheiro e o celular. Ao suspeitar que ele havia dispensado algo na residência vazia dos fundos, os guardas estenderam a varredura e encontraram no local uma sacola contendo droga e o saco com pinos vazios. Ao ser questionado, o suspeito assumiu a responsabilidade pelo tráfico de drogas.

Com a mulher de 37 anos que estava no grupo abordado, à guarda localizou dois pinos de droga e, com o terceiro envolvido, um jovem de 19 anos, nada de ilícito foi encontrado. O caso foi apresentado no Plantão Policial, onde o investigado teve a prisão decretada por tráfico de drogas e acabou recolhido à cadeia do município. A mulher foi enquadrada por porte de entorpecente e liberada junto ao terceiro envolvido.

Ariane Pio

Da Reportagem Local