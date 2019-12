GCM Apreende Adolescente De 13 Anos Por Tráfico De Drogas

A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu um adolescente de 13 anos por tráfico de drogas no bairro Nova Catanduva. A equipe fazia patrulhamento no local quando avistou o menor, em atitude suspeita, entregando algo a um motociclista. Na ocasião, o garoto estava na companhia de um jovem de 26 anos.

Com a aproximação da viatura, o condutor da moto fugiu, o garoto tentou despistar a equipe, em meio à aglomeração de pessoas em uma padaria.

Segundo informações, por medida de segurança, devido a demais pessoas no estabelecimento, os guardas aguardaram e, momentos depois, os dois foram pegos em outro ponto do bairro, próximo a um terreno baldio. Na abordagem foram encontrados com eles R$ 168,45 em notas e moedas, mas nenhum soube explicar a origem do dinheiro. Além disso, a equipe da GCM fez averiguação no terreno, já que uma trilha dava indícios de que pessoas haviam caminhado por ali, e localizou quase 200 pinos contendo crack e cocaína. A droga estava escondida em meio a entulhos.

A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial, onde o menor compareceu juntamente com a mãe. O caso foi registrado como ato infracional por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Diante dos fatos, o adolescente acabou apreendido e permaneceu à disposição da Justiça; o rapaz foi ouvido e liberado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local