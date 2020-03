Garden Shopping Vai Promover Almoço Especial em Comemoração ao Dia da Mulher

No dia 08 de março, o mundo inteiro comemora o Dia Internacional da Mulher para lembrar conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos. Além do caráter festivo e comemorativo, a data ainda continua servindo como conscientização para evitar as desigualdades de gênero em todas as sociedades.

O Garden Shopping de Catanduva preparou um evento especial para homenagear as suas clientes pelo Dia Internacional da Mulher. Para comemorar a data a partir do meio-dia a praça de alimentação terá uma atração musical especial com a participação da cantora Vivi Sanchez com um repertório que reverencia os clássicos do rock e traz músicas autorais.

O evento será no próximo domingo, 08, e é aberto a todo público. Além do show, o mix de lojas do shopping entraram como parceiras na ação que oferece serviços de degustação de produtos ligados à beleza, estética e saúde para que as catanduvenses possam se sentir ainda mais lindas e poderosas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local