Garden Shopping Realiza Último Dia da Oficina de Slime

O Garden Shopping Catanduva continua estimulando a criatividade e a habilidade sensorial das crianças, neste sábado, 25 de Janeiro, será o último dia da Oficina de Slime. A atividade que chegou a sua 5ª edição possui como objetivo proporcionar às crianças uma experiência sensorial que estimula o reconhecimento de formas, cores e texturas, além de favorecer a tonicidade muscular e a motricidade fina, ligada aos movimentos de precisão com as mãos e com os dedos. A atividade é gratuita e podem participar crianças de 4 a 15 anos. As aulas serão das 10h às 22h, no Garden Shopping. Durante a experiência os pequenos aprenderão sobre o processo de produção do slime, como surgiu a modalidade e terão a oportunidade de criar suas próprias massas para levar para casa e se divertir a hora que quiser. Todo o processo será monitorado e tem como propósito levar atividades lúdicas e muita diversão aliando arte e artesanato para as crianças. As inscrições podem ser feitas no local do evento ou no CNA localizado na Rua Bahia, n° 6 – Centro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local