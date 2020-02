Garden Shopping Promove Bailinho de Carnaval Gratuito Para Crianças

A festa de carnaval infantil vai rolar solta no Garden Shopping Catanduva na próxima quarta-feira, 25 de Fevereiro, das 15h às 18h. O empreendimento vai promover uma tarde de folia especial para as crianças.

A folia deste ano terá atividades como bloquinho itinerante, kit carnaval, brincadeiras e banda de carnaval. Os pequenos foliões devem comparecer fantasiados no Bailinho. A atividade é gratuita e não possui restrição e idade. O objetivo do evento é proporcionar momentos de alegria e diversão entre os pais e os filhos com segurança e diversão. Além de contemplar todos os públicos de maneira lúdica, oferecendo opções de lazer, cultura e entretenimento para as famílias em todas as épocas do ano.

O Garden Shopping fica localizado Av. Eng. José Nelson Machado, 260 – Parque Iracema. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (17)3522-9034.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local