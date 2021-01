Garden Shopping Lança Campanha #janteàs18h Para Ajudar os Restaurantes e Lanchonetes

Com o objetivo de ajudar lojas e fornecedores a atravessar o atual período de emergência, causado pela pandemia da Covid-19, o Garden Shopping Catanduva está lançando a campanha #janteàs18h.

A ação surgiu após o Governo Estadual proibir o atendimento presencial dos serviços considerados não essenciais a partir das 20h e durante todo o final e semana. O empreendimento visa auxiliar os lojistas, a fim de minimizar o impacto desta situação atípica.

De acordo com o novo decreto as lojas do shopping e a praça de alimentação poderão atender das 11h30 às 19h30, de segunda à sexta-feira. A partir das 19h30 até às 22h e aos finais de semana e feriados a praça de alimentação vai funcionar via delivery. Aos sábados, domingos e feriados as lojas estarão fechadas ao público. Os cinemas também permanecem fechados.

Na última quarta-feira, 27, proprietários de bares e restaurantes realizaram uma manifestação na Praça de Matriz. Os empresários fizeram uma passeata pela Rua Brasil até a Prefeitura reivindicando apoio ao setor da alimentação. O Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa garantiu aos empresários alternativas para minimizar os impactos negativos causados pela pandemia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local