Garden Shopping e Cinema Permanecem Abertos em Catanduva

Diante de toda a prevenção e as recomendações de evitar aglomerações de pessoas, em Catanduva, o Garden Catanduva Shopping e o Cinema Lumiere vão funcionar normalmente, como informaram as administrações e com mudanças na rotina.

Para que o estabelecimento permaneça aberto, o shopping informou que tem adotado medidas preventivas ao coronavírus, atendendo recomendações da Prefeitura de Catanduva.

Segundo a administração do local, itens como álcool em gel estão disponíveis nos corredores, sanitários, fraldários e praça de alimentação. Além disso, também houve espaçamento entre as mesas da praça de alimentação com o objetivo de garantir uma distância adequada entre as pessoas. O shopping também desativou o bebedouro para uso direto com a boca, foi mantido o bico para encher diretamente a garrafinha com água.

A administração informou ainda que intensificou sua rotina de limpeza e higienização. Os carrinhos e cestos do supermercado estão sendo higienizados com frequência, bem como os caixas 24h. Os cuidados foram redobrados com limpeza de áreas muito tocadas balcões, mesas, bandejas e corrimões. Outro item que tem recebido cuidado especial é o sistema de ar-condicionado central. O local também está promovendo uma campanha de conscientização para prevenção do novo coronavírus com orientações do Ministério da Saúde.

A Rede de Cinemas Lumière informou também que tomou medidas preventivas. A empresa implantou na última segunda-feira, 16, medidas restritivas. Todas as nossas salas de cinema irão operar com apenas 50% da capacidade total de lotação, para garantir assim, um espaço maior entre os clientes. O cinema também está disponibilizando o uso do álcool gel e orientando os clientes quanto aos esclarecimentos relacionados à prevenção e contaminação do novo vírus.

A programação dos filmes será mais restrita, uma vez que as grandes distribuidoras estão adiando as estréias devido às medidas restritivas para evitar a disseminação do coronavírus, principalmente no exterior. Sendo assim, grandes filmes que estreariam nas próximas semanas, como “007 – SEM TEMPO PARA MORRER”, “MULAN”, “VELOZES E FURIOSOS 9”, “PEDRO COELHO 2”, “TROLLS 2”, entre outros, foram adiados.

Em boa parte do país, principalmente em capitais, prefeitos e até mesmo governadores já determinaram o fechamento de estabelecimentos como shoppings e cinemas.

No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel determinou a suspensão de cinemas, teatros e casas de shows no dia 13 de março.

Em São Paulo, o governador João Doria recomendou o fechamento de shoppings e academias na região metropolitana. A orientação é para que os centros comerciais parem as atividades entre 19 e 23 de março. Os estabelecimentos devem ficar fechados até 30 de abril. O Estado já registrou mortes em decorrência da doença e também têm transmissão comunitária sustentada, quando não se sabe mais a origem da infecção em novos pacientes. A medida não é válida, por enquanto, para os shoppings do interior e litoral do estado de São Paulo.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que, além de suspender aulas das escolas municipais, eventos e atividades coletivas desenvolvidas pelo poder público, o Decreto nº 7.756/2020 faz a mesma recomendação ao setor privado. No momento, entretanto, não há justificativa técnica para o fechamento compulsório do comércio ou do shopping, tendo em vista que não há casos positivos, muito menos transmissão comunitária do coronavírus em Catanduva. Outras medidas de contenção e isolamento social serão adotadas conforme a situação epidemiológica e o avanço do coronavírus na cidade se apresentarem.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local