Garden Shopping Catanduva Terá Horário Especial Para o Dia dos Pais

Neste sábado, dia 08 de Agosto, o Garden Shopping Catanduva atenderá em horário ampliado, das 10h às 19h.

A alteração de horário foi uma solicitação do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) e do Conselho da Mulher Empresária à Prefeitura.

A ampliação no atendimento presencial tem como objetivo contribuir para as vendas do comércio, além de evitar aglomeração de pessoas em uma data que, por tradição, leva mais movimento às ruas devido às compras de presentes para o Dia dos Pais, celebrado no domingo, dia 9.

Em prevenção ao coronavírus, o Garden Shopping reforçou a higienização e assepsia das superfícies passíveis de contaminação, como torneiras de banheiros, corrimão, entre outros. Além disso, todos os lojistas estão orientados a oferecerem álcool em gel para seus clientes e funcionários, para evitar a proliferação da doença.

Nos banheiros foram afixados cartazes que indicaram as formas consideradas corretas de lavar as mãos. Na entrada do shopping é realizada a aferição de temperatura, além do uso obrigatório de máscara de proteção.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook