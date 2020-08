Garden Shopping Catanduva Lança Vitrine Digital

Com o objetivo de oferecer conforto e segurança para seus clientes o Garden Shopping Catanduva lançou uma nova forma de compra dos produtos das lojas de forma prática e segura. O empreendimento conta agora com uma Vitrine Digital em sua página na internet.

As lojas participantes disponibilizam os produtos diretamente no site do shopping para consulta dos clientes. Neste momento de pandemia e isolamento social, o objetivo da ação é facilitar a geração de negócios com os clientes. O produto fica exposto no site e a venda será realizada diretamente com os vendedores de cada loja, através do WhatsApp, e-commerce ou redes sociais das lojas.

A Vitrine Virtual possui um layout simples para facilitar a navegação, com foto e a descrição dos produtos acompanhada do preço de venda e o link direto para o aplicativo de WhatsApp do lojista para negociação de preço e compra. Para acessar o novo formato de atendimento, basta entrar no https://loja.gardenshopping.com.br. O grande diferencial da plataforma é que o cliente poderá fazer a busca e as compras em total segurança, encurtando as distâncias nesta fase de isolamento por causa da pandemia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

