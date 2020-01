Ganhador do Sorteio da Dalto Joias em Parceria com O Regional é de Catanduva

O ganhador da promoção Dalto Joias e O Regional é morador de Catanduva. Vanderlei Marcelo Bazana mora no Parque Iracema, preencheu o cupom corretamente, ganhou um relógio folheado a ouro com madrepérolas e iniciou o ano marcando horas felizes. O sorteio aconteceu na manhã de ontem, 11 de Janeiro, na loja. Participaram do sorteio a proprietária da loja Lourdinha Serpa Dalto e os funcionários Gustavo Gouveia e Joyce Duarte. O sorteio foi transmitido pelo Facebook de O Regional.

Os cupons foram impressos nas páginas de O Regional e os participantes só tinham que preenchê-lo e depositar na urna da loja. Há mais de 10 anos acontece a promoção de final de ano e de outras datas comemorativas: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, dentre outras. A parceria é motivo de orgulho tanto para Dalto Joias, conforme expresso nas outras campanhas quanto para a equipe de O Regional. A cada ano o que se percebe é que a quantidade de pessoas que participam da campanha é maior. O próximo sorteio já foi escolhido e terá como tema o Dia das Mães. O presente que deve ser sorteado será uma surpresa, por isso, os leitores de O Regional devem aguardar essa novidade nas páginas do periódico.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local