O ganhador da promoção Dalto Joias e O Regional é de Catanduva. O senhor Antonio Bazana, pintor aposentado há anos participava da ação e nunca desistiu de preencher o cupom. O ganhador será presenteado com um luxuoso relógio Technos em alumínio.

O sorteio aconteceu na manhã de ontem (12) na loja que está em novo endereço, rua Bahia, nº 398, no Centro de Catanduva. Participaram do sorteio a proprietária da loja Lourdinha Serpa Dalto, sua filha Liciane Serpa Dalto Durante e os funcionários Gustavo Gouveia e Joyce Duarte.

O sortudo foi avisado na mesma hora e em depoimento ao jornal O Regional confessou que nem acreditava que era o ganhador. “Estou tão feliz que nem estou acreditando. Que alegria ter ganhado o relógio, era o meu sonho. Sempre colocava no nome do meu filho e neste ano, preenchi o cupom no meu nome e no dele também. Mas eu que tive a sorte de ser o ganhador”, diz Bazana.

A proprietária Lourdinha confessa que é uma alegria ver o entusiasmo dos participantes. “Tem gente que participa há anos da promoção. O senhor Antônio era um que sempre falava uma hora vai dar certo, e neste ano ele foi o sortudo. O ano passado ele veio aqui e falou, não foi dessa vez, mas o ano que vem vamos tentar de novo. E, neste ano ele foi o sortudo. Ficamos felizes de ver a alegria dele e de poder proporcionar a todos os ganhadores de outras promoções momentos de alegria”, informa Lourdinha.

Os cupons foram impressos nas páginas de O Regional e os participantes só tinham que preenche-lo e depositar na urna da loja. Há mais de 10 anos acontece a promoção de final de ano e de outras datas comemorativas: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, dentre outras.

Karla Sibro

Da Reportagem Local