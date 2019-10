Galeria De Águas Pluviais No Parque Flamingo É Estimada Em R$ 266,9 Mil

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, iniciou a implantação de galerias de águas pluviais no Parque Flamingo. Os trabalhos se concentram entre as ruas Cristais e Ipiranga. O objetivo é captar a água da chuva e melhorar a vazão no trecho. O benefício é reivindicação antiga dos moradores.

Conforme o secretário de Obras e Serviços, Marcos Queiroz Coelho, o serviço será realizado no período de seis meses. “A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até março de 2020.” O valor do contrato é de R$ 266,9 mil.

Serviço semelhante será feito em outros locais, conforme cronograma, como a Avenida Otávio Adami, no Distrito Industrial Antônio Záccaro, além das ruas Macapá e Minas Gerais, na Vila Rodrigues. Outro ponto será a Avenida Holambra, no bairro Cidade Jardim, além da recuperação de trecho com erosão no Parque José Curi.

Só nos últimos meses, foram implantados 687 metros de galerias de águas pluviais na cidade para prevenir cheias e acúmulo de água em diversas localidades.

Há um mês a Prefeitura solucionou uma erosão antiga em trecho da Rua Ibiraci, no Cidade Jardim com a implantação de galerias de águas pluviais. O trabalho foi desenvolvido também no entorno. Os problemas, que resultavam no acúmulo de água no período chuvoso, foram identificados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. O problema foi detectado pelas equipes que observaram condições favoráveis ao desenvolvimento das erosões, a concentração de água e ausência de bocas de lobo e galerias às margens do córrego, o que não permitia a captação do volume de chuva.

Foram implantadas bocas de lobo e rede coletora, além de um dissipador de energia. Além da Rua Ibiraci, o serviço contemplou quatro quilômetros de galerias para prevenir inundações em diversos pontos considerados críticos. O trabalho foi desenvolvido nas Ruas Altair, Antônio Girol, Mongaguá e Ipiranga. O Santa Paula e o Distrito Industrial Pedro Luís Boso também fazem parte do pacote de melhorias. Segundo a Prefeitura o investimento deste ponto de galerias foi de mais de R$ 3,5 milhões.

Ariane Pio

Da Reportagem Local