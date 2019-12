Gabaritos Preliminares Das Questões Objetivas Do Enade Já Estão Disponíveis

Os estudantes que participaram do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), aplicado nesse domingo, 24 de novembro, já podem conferir os gabaritos preliminares das questões objetivas da avaliação. Os 29 cadernos de provas das graduações avaliadas na edição deste ano também estão disponíveis. O padrão de resposta para as questões discursivas e os gabaritos definitivos serão divulgados no início de 2020.

A divulgação dos gabaritos estava prevista para quarta-feira, 27. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do exame, conseguiu antecipá-la para esta terça-feira, 26.

A prova do Enade foi composta por itens de formação geral, comuns aos cursos de todas as áreas, e de componente específico. Em formação geral, são dez questões, sendo duas discursivas e oito objetivas. O componente específico tem 30 questões, sendo três discursivas e 27 objetivas.

As manifestações contrárias aos gabaritos publicados podem ser encaminhadas ao endereço eletrônico bnienade@inep.gov.br até 25 de janeiro de 2020. O exame é destinado a estudantes concluintes de cursos de graduação. Ingressantes também são inscritos, mas não fazem a prova.

Números

O Enade 2019 foi aplicado em 1.217 locais espalhados por 1.063 municípios de todo o país. Nesta edição, aproximadamente 9 mil cursos de 29 graduações ofertadas por 1.953 instituições de educação superior serão avaliados. O Questionário do Estudante foi respondido por 93,7% dos participantes.

Comparecimento

De acordo com o Inep, 390.365 participantes realizaram as provas, o que corresponde a 89,6% dos estudantes habilitados. Os maiores percentuais de comparecimento estão entre os estudantes de medicina (97,8%) e odontologia (96,1%). Fonoaudiologia (94,8%), engenharia de alimentos (94,2%) e medicina veterinária (94,2%) também foram áreas que registraram taxa acima da média nacional.

Cursos

Na edição deste ano, o exame avalia os cursos de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.

