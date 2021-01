Gabarito do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação é Publicado

O gabarito das provas aplicadas para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação foi publicado ontem no Diário Oficial.

O candidato que discordar do gabarito divulgado poderá interpor recurso, conforme o edital do processo, no capítulo 6. Para a interposição de recurso, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, no link “recursos” e preencher o formulário próprio disponibilizado para recurso e enviá-lo via Internet nos dias 12 e 13 de janeiro das 09h às 16h.

As provas foram aplicadas para a contratação temporária de berçaristas, recreacionistas e professores I, II e educação especial. O contrato será válido por seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições para o processo seletivo foram realizadas até o dia 15 de dezembro e as provas aplicadas em três instituições educacionais, no último domingo.

Para o candidato preencher a vaga, caso seja aprovado, é preciso cumprir os critérios estabelecidos. Além da formação educacional, ainda estão incluídos: Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; Comprovar escolaridade/pré-requisitos exigidos para a função e, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da contratação, apresentar o competente registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador; Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos. Para cada cargo foram 30 questões aplicadas. O gabarito pode ser acessado no site da prefeitura de Catanduva: www.catanduva.sp.gov.br . No link Diario Oficial.