“Futuro do Trabalho Para Pessoa com Deficiência” é Tema de Live Realizada Hoje

“O Futuro do trabalho para a pessoa com deficiência” é o tema da live Conversa sobre Inclusão, que será realizada nesta quinta-feira.

O evento transmitido pelas redes sociais contará com a participação de Marinalva Cruz, secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. A proposta tem parceria com o Projeto para Surdos de Catanduva e será acessível em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A Live terá início às 20 horas e o apresentador será Francisco Rodrigues Neto, que foi coordenador da Inclusão Social em Catanduva. Para assistir a Live acesse: @incluainclusaoeresponsabilidadesocial.

Esta será a primeira de outras lives que serão realizadas por meio do projeto Conversa Sobre Inclusão. A cada evento, um tema diferente relacionado a inclusão da Pessoa com Deficiência na sociedade.

“A ideia é fazer algo totalmente acessível para todos. Já que vamos falar de inclusão precisamos garantir acesso a todas as pessoas. Dessa forma, a Live contará com interprete de Libras e também com legendas”, afirma Rodrigues Neto. “ Acreditamos que as Lives servirão também para ser um canal de comunicação onde as pessoas com deficiência e seus familiares, possam se expressar, fazendo com que toda a sociedade olhe às pessoas com deficiência como cidadãos e cidadãs portadores de direitos e deveres”, complementou.

O Projeto para os Surdos de Catanduva e região, surgiu da intenção de Wagner Ramos Quadros de auxiliar esse público pouco assistido, onde o primeiro passo foi uma reunião geral feita no Senac, em Janeiro de 2019. A partir dali foi montada uma comissão, e assuntos envolvidos começaram a ser discutidos e algumas ações pensadas.

Foram firmadas parcerias com o Instituto Federal para aulas de português e libras, eventos na semana dos Surdos, com o shopping, o Clube de Tênis, algumas iniciativas por parte da prefeitura, auxílio de intérpretes e conhecedores e estudiosos da área da deficiência.

A iniciativa tem como público-alvo, os surdos, os deficientes físicos, seus familiares, e todas as pessoas interessadas no assunto, com o intuito de fomentar atividades culturais, educacionais, profissionais, esportivas, sociais e de cidadania, promovendo autonomia para toda comunidade surda, possibilitando sua participação com qualidade em todos cenários.

Currículo dos participantes: Francisco Rodrigues Neto é consultor em Inclusão de Pessoas com deficiência, Mestre em Educação, Autor do Livro: Direitos e garantias às pessoas com deficiência: a atuação do poder público no processo de inclusão social (será lançado em Setembro).

Marinalva Cruz é secretária Adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Uni Sant’Anna e Pós-Graduada em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) possui experiência de mais de 17 anos no setor público, desenvolvendo políticas públicas com foco na acessibilidade e inclusão social e profissional das pessoas com deficiência.

