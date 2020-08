Futuro das Feiras de Calçados é Tema de Live na Quarta-Feira

“Feiras de negócios: o que mudou, o que mudará e o que não vai mudar”. Este será o tema do Happy Hour com Tecnologia do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC) nesta quarta-feira, 12 de agosto. O evento, no formato de live, está marcado para as 18h e terá transmissão pelo Facebook do IBTeC https://www.facebook.com/ibtecbrasil/ e pelo Youtube IBTeC https://www.youtube.com/ibtecbrasil.

A gerente comercial do IBTeC, Karin Becker, será a mediadora do encontro, que terá como debatedores o presidente da Francal Feiras, Abdala Jamil Abdala; o diretor presidente da Fenac Experiências Conectam, Marcio Jung, e o presidente da Merkator Feiras e Eventos, Frederico Pletsch.

Entre os pontos que serão discutidos, está o panorama atual de cada uma e as estratégias utilizadas em 2020 para adaptação a este novo cenário; os desafios de realizar novas formas de negócios, as oportunidades que surgiram a partir deste “novo normal”; o que mudou e o que não irá mudar, que conceitos representam a essência das feiras hoje e o que esperar daqui para a frente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

