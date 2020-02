Futsal Master De Santa Adélia É Campeão Dos Jogos De Verão De Itajobi

O Futsal Master do município de Santa Adélia foi o campeão dos 13º Jogos de Verão de Itajobi, competição esportiva regional que terminou na última semana. Além do Futsal Master, Santa Adélia também participou dos Jogos de Verão nas modalidades Futsal Livre, Futebol de Campo Master e Futebol de Campo Livre. “A equipe começou a caminhada rumo ao título no grupo ao lado de Ariranha e Uchoa. Na estreia, Santa Adélia venceu Ariranha pelo placar de 5 a 1. Na partida seguinte, o time venceu por WO, pois o adversário, Uchoa, não compareceu para o jogo. Já na semifinal, Santa Adélia venceu Ibirá por 7 a 4, em um jogo tranquilo, aonde a equipe chegou a abrir 6 gols de diferença no placar”, ressalta a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Santa Adélia.

O secretário de Esportes, Luciano de Lima (conhecido como Bula), ainda pontuou: “na grande final mais uma vez se repetiu o clássico regional. Encontramos novamente a equipe de Ariranha, mas como todos esperavam, não foi um jogo fácil, e sim um jogo muito disputado, aguerrido e com muita cautela, pois a equipe de Ariranha é excelente e com vários jogadores que acabaram de subir para a categoria Master, mas no final o favoritismo e a experiência da equipe santa-adeliense prevaleceram e venceram pelo placar de 2 a 0 com direito a desperdício de uma cobrança de pênalti pelo atleta Bisgula”.

Com a vitória, a equipe santadeliense permanece como atual campeã da categoria da Jornada de Ibirá. O secretário finaliza dizendo: “Os atletas agradecem o apoio da Selatur e da Prefeitura e nós parabenizamos os atletas pela conquista e por sempre representarem bem o Esporte de Santa Adélia”.

Da Reportagem Local