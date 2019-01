Fusca Marca a História e Conquista 2.551 Catanduvenses

No mundo automobilístico, com cada vez mais modelos, tipos, marcas e estilos, não é comum ver carros que se destacam e ultrapassam gerações. O feito é para poucos, mas um deles, o Fusca, não só conseguiu isso como também marcou história. O veículo completou ontem (3) seis décadas do início de produção no Brasil e em Catanduva o “besouro”, como foi apelidado, conquistou 2.551 motoristas.

Do número total, 14 dos modelos na Cidade Feitiço tem placa preta, de colecionador. Entre os Fuscas que estão em território catanduvense, está o de Marina Gabas, que ganhou em 1972 o milionésimo modelo por ter o mais antigo fabricado em melhor estado de conservação na época. O concurso foi realizado pela própria concessionária, a Volkswagen. O Fusca está até hoje com a família e mantém os traços originais, inclusive a cor verde tradicional na época.

Considerado pelos próprios usuários como lendário e charmoso, o Fusca começou a ser produzido em São Paulo há seis décadas. O aniversário não poderia passar em branco e por conta disso, o Departamento Estadual de Transito (Detran) fez uma lista com as 20 curiosidades e informações sobre o “besouro”. Para quem não sabe, a produção brasileira do veículo começou no dia 3 de janeiro de 1959. Os primeiros saíram da fábrica em Anchieta da montadora Volkswagen. No sistema do Detran, estão 827.202 unidades registradas. O Fusca é o modelo mais colecionado em todo território paulista, sendo que do número total, 6.927 tem a tão cobiçada placa preta, voltada apenas para colecionadores.

São Paulo (com 3.856 unidades), Campinas (com 193) e São Bernardo do Campo (com 167) são as cidades com mais Fuscas com placa preta.

“O primeiro modelo do Fusca foi lançado na Alemanha em 1935. Ele foi chamado de Volkswagen (ou carro do povo). O automóvel foi criado pelo alemão Ferdinand Porsche (sim, o mesmo da marca Porsche)”, informou o Detran. O Fusca também ficou conhecido como Beetle, ou besouro em inglês. “Bug, Käfer, Type 1, Carocha, Coccinelle, Escarabajo, Maggiolino são alguns exemplos de nomes ou apelidos do Fusca em alguns países”, complementa o Detran.

Em território brasileiro, ele chegou como Volkswagen Sedan e sua fabricação por aqui começou em 1959 e foi até 1986. Para os gaúchos, ficou conhecido como Fuca, enquanto que para os paranaenses como Fuqui.

Do projeto dele também vieram outros sucessos como a Brasília e o Variant. “Em 1993, o Fusca voltou à linha de produção, a pedido do então presidente Itamar Franco. A nova fase durou até 1996. Houve até uma última versão, a Série Ouro, que teve apenas 1.500 unidades”, explica o Detran.

Durante os anos 1970, a produção do ‘besouro’ bateu a marca de 1,5 milhão de veículos fabricados no Brasil. Ao todo, foram fabricados cerca de 3,3 milhões de Fuscas. No mundo todo, a produção foi de mais de 21,5 milhões de unidades.

Até hoje, o Fusca está entre os modelos mais fabricados de todos os tempos, seja no Brasil ou no mundo. Até mesmo data comemorativa ele tem – no dia 22 de junho é comemorado o Dia Mundial do Fusca. No Brasil, existe ainda o Dia Nacional do Fusca, em 20 de janeiro. Outra curiosidade é que o fusca permaneceu na liderança de vendas do mercado automobilístico por 24 anos consecutivos (entre 1959 e 1982). Sua produção mundial foi encerrada em 2003, no México.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local