Fundo Social Pede Doações De Bicicletas Para Projeto Social “Meu Pai É O Papai Noel”

A Prefeitura de Catanduva, por meio do Fundo Social de Solidariedade, iniciou os preparativos para realização da tradicional maratona natalina dos Papais Noéis. A primeira etapa consiste em arrecadar bicicletas para serem doadas aos participantes do projeto social “Meu Pai é o Papai Noel”, que será realizado em dezembro.

O objetivo é chamar atenção de empresários e voluntários para apoiarem a iniciativa. Para concretizar o projeto, é necessário conseguir parcerias visando doações de bicicletas e, com isso, repetir a tão esperada maratona, como aconteceu no ano passado, quando a ação encantou populares e espalhou a magia do Natal. Qualquer pessoa pode colaborar com a doação de bicicletas, independentemente da quantidade, desde que sejam padronizadas. As bikes precisam ser aro 26, alumínio natural reforçado, sem marcha, quadro em aço carbono, cor cereja honey, freio V-Brake em nylon, pneu 26, raiação fina, descanso, pé de vela duque, adesivada.

As bicicletas serão entregues aos participantes que atenderem aos requisitos do projeto social e cumprirem todos os dias de percurso, vestidos de Papai Noel. Em 2017, o Fundo Social distribuiu 225 bicicletas no encerramento do projeto. No ano passado, foram 300 unidades – quantidade fixada como meta para 2019.

Os interessados em fazer doações devem entrar em contato com o Fundo Social, que atende pelo telefone (17) 3523-3317 ou e-mail fsocial@catanduva.sp.gov.br

Ariane Pio

Da Reportagem Local