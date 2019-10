Fundo Social Leva Grupo da Terceira Idade de Santa Adélia À Praia

Um grupo de idosos, acompanhado de monitoras, foi levado pelo Fundo Social de Solidariedade e Secretaria do Bem-Estar Social de Santa Adélia à praia do Guaiuba, no Guarujá. A ação teve apoio do Executivo.

A viagem se tratou de uma ação para promover o bem-estar e o fortalecimento de vínculos comunitários e familiares, tendo em vista que alguns idosos foram com seu esposo ou esposa. Além desses aspectos visa estimular um envelhecimento ativo e saudável. Todas as pessoas que participaram da viagem foram sorteadas em reunião realizada em setembro. A viagem foi custeada com recursos que o município destina para a realização de atividades, projetos e ações com os idosos. O grupo teve transporte, café da manhã, almoço e jantar oferecidos pelo município, além de participarem de um sorteio de prêmios. O Lar Dona Pina, onde o grupo ficou hospedado, é gerido pela Obra Social Dom Bosco, sob a responsabilidade do padre Rosalvino, e faz parte do Projeto Alegria de Viver. Durante a estadia no Lar Dona Pina, a equipe que trabalha com o Projeto falou ao grupo sobre depressão e isolamento social. “Os idosos reconheceram a importância que esse tema tem na vida de muitos que ali estavam, pois na Terceira Idade é comum que algumas pessoas se sintam sozinhas e chegam a ter depressão”, explicou a secretária do Bem-Estar Social, Marcela Alvares.

O prefeito de Santa Adélia, Guilherme Colombo (DEM), também aproveitou para falar sobre: “proporcionar esse passeio aos idosos é muito gratificante, principalmente quando sabemos que muitos nunca haviam visitado a praia. Saber que nosso trabalho promove alegria e bem-estar aos idosos é a maior prova de que estamos trabalhando na direção certa”.

