Fundo Social Lança Campanha do Agasalho “Compartilhe Calor Humano – Doe Agasalho”

As noites frias chegaram e com isso um grande número de pessoas procuram o Fundo Social para pedir por roupas e cobertores e como todo ano a Prefeitura de Catanduva, por meio do Fundo Social, tem a iniciativa de lançar a campanha do agasalho.

Na quinta-feira, dia 20, foi lançada oficialmente a Campanha do Agasalho 2021.

O ato contou com a presença do Prefeito Padre Osvaldo, da Presidente do Fundo Social Vera Pinfildi, vereador Cesar Patrick, além do comandante da Guarda Civil Municipal Cláudio Pereira e a secretária de Assistência Social Marcela Alvares junto a parceiros como representantes de instituições, igrejas, associações, Polícia Militar, Bombeiros.

Com o slogan “Compartilhe Calor Humano – Doe Agasalho”, a ação tem como objetivo arrecadar agasalhos, cobertores, edredons, calçados, roupas de inverno, inclusive de bebês.

As doações podem ser feitas na própria sede do órgão, que fica na Avenida São José do Rio Pardo, s/nº (sala anexa ao portão principal do Conjunto Esportivo Anuar Pachá).

Conforme informações da Presidente do Fundo Social de Catanduva Vera Pinfildi, a demanda, principalmente por agasalhos e cobertores, já é grande, condição que motivou o início da ação. “Anualmente o Fundo Social faz essa campanha que colabora muito para aquecer as pessoas. E, principalmente neste ano de pandemia, estamos mais empenhados ainda, porque muitas pessoas estão com mais dificuldades de adquirir agasalhos. O frio doe. Estamos ainda mais empenhados porque sabemos dessa necessidade e, com certeza vamos poder ajudar a todos que nos procurar. Antecipamos a campanha porque nosso outono já está bem friozinho à noite e de manhã. As pessoas já estão nos procurando bastante e vamos nos esforçar ao máximo para atendermos a todos”, destaca Verinha.

Para alavancar as doações, o Fundo Social conta com o apoio da população, por meio de doações individuais ou em grupo.

O Fundo Social de Solidariedade de Catanduva está localizado na Avenida São José do Rio Pardo, s/nº, ao lado do Conjunto Esportivo Anuar Pachá. O telefone para mais informações (17) 3523-3317. Vários pontos de coleta estarão distribuídos na cidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local