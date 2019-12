Fundo Social Entrega 300 Bicicletas Para A Maratona Natalina de Catanduva

O projeto Meu Pai é o Papai Noel entregou as bicicletas ontem (04) para os participantes que vão pedalar neste ano pelas ruas do centro de Catanduva. O evento foi realizado às 19h, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

Junto à bike, o beneficiário também receberá o figurino de papai noel e o crachá de identificação, que deverá ser apresentado a cada dia da programação.

Durante a entrega, a equipe organizadora dará as orientações necessárias sobre o regulamento a ser cumprido, visando ao bom andamento das atividades.

De acordo com o Fundo Social, durante a etapa de inscrições aos interessados em participar do projeto, as 300 inscrições estipuladas foram preenchidas, número que atende à quantidade de bicicletas disponíveis para a maratona. Nesta edição, a maior parte da procura foi por mulheres, 166 ao todo, além de 134 homens.

Além disso, o órgão abriu lista de suplentes, que alcançou 34 inscritos. Esses só serão atendidos, em caso de desistência ou em situação de penalidade que possa gerar a exclusão do titular.

Antônio Rogerio é um dos participantes e contou que está muito animado em participar do evento e espera que possa levar muita alegria e paz para as pessoas, além de ter a convicção de fazer todo o trajeto em todos os dias e garantir a bicicleta, um presente de natal.

Os 300 papais noéis começam a pedalar pela cidade na próxima segunda-feira, (09), com concentração próximo ao Posto Ignotti e percurso pela Rua Brasil, a partir das 19h30. A programação se estenderá pelos dias 11, 13, 16, 18 e 20 de dezembro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local