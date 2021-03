Fundo Social e Associação Sempre Viva Recebem Doação de Roupas e Tecidos

O Fundo Social de Catanduva e a Associação Sempre Viva receberam doações de roupas jeans e tecidos da empresária catanduvense Anais Kabakian Ourdakian. Ao todo, foram doados, pelo menos, seis sacos com roupas. O total de itens ainda não foi contabilizado. As peças jeans ficarão para o Fundo Social e os tecidos foram doados para a associação.

Conforme informações da presidente do Fundo Social de Solidariedade Vera Pinfildi todas as roupas (jaquetas, calças e bermudas) serão doadas para os catanduvenses assistidos pelo órgão, conforme a necessidade. Já os tecidos, linhas e camisas serão utilizados pela Sempre Viva que atende mulheres mastectomizadas e confeccionam próteses mamárias.

Na solenidade de entrega estavam presentes, a presidente do Fundo Social, a presidente da Sempre Viva Sônia Cenevia e o filho da empresária, Vahram.

Todas as doações recebidas são repassadas para a população carente de Catanduva. Os interessados em fazer doação podem entrar em contato pelo telefone (17) 3523-3317.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local