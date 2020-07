Fundo Social De Solidariedade Recebe Doação De 80 Cestas Básicas

O Fundo Social de Solidariedade de Catanduva recebeu 80 cestas básicas da Itaeté Máquinas, concessionária da John Deere. O repasse foi feito por colaboradores da empresa na terça-feira, dia 21, seguindo todas as medidas de prevenção à Covid-19.

As cestas de alimentos foram obtidas por iniciativa dos funcionários. Diante do cenário de crise, eles se uniram e criaram a Campanha Coração Solidário. A ação visa ajudar famílias que passam por dificuldades em razão da pandemia.

Por consequência, os donativos revertidos ao Fundo Social serão destinados a moradores que precisam de auxílio e são acompanhados pelo órgão na cidade.

Ainda sobre o Fundo Social de Catanduva continua a arrecadação de agasalhos, os interessados em colaborar também podem entregar as roupas diretamente na sede do Fundo Social, em total segurança. A orientação é colocar as sacolas com as roupas no porta-malas do carro, para que os funcionários retirem rapidamente.

