Fundo Social de Solidariedade de Palmares Paulista Realiza Campanha “Pizza Solidária”

O Fundo Social de Solidariedade de Palmares Paulista vai realizar no dia 12 de março a campanha “Pizza Solidária”. Toda a renda obtida será revertida em prol às famílias mais carentes do município. O Fundo Social conta com a colaboração de toda a comunidade nessa campanha. As pizzas são pré-assadas e serão vendidas no valor de R$25,00. Os sabores são quatro queijos, presunto e muçarela, frango e catupiry.

Durante todo o ano o Fundo Social atende muitas famílias que necessitam de um auxílio emergencial. Por isso, a entidade conta com a parceria de toda comunidade nessa ação beneficente que além de saborear as pizzas, colaboram com a campanha e auxilia com o trabalho em atendimento às famílias mais carentes do município. Os interessados em abraçar a causa devem entrar em contato com a Sueli pelo telefone (17)99755-0641.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local