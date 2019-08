Fundo Social De Solidariedade De Itajobi Está Distribuindo Roupas Arrecadadas

O Fundo Social de Solidariedade de Itajobi está realizando a entrega dos agasalhos, roupas, e calçados arrecadados durante a campanha anual de inverno. As pessoas que necessitam podem se dirigir a sede do Fundo Social na Rua Lauro Sodré, 224/1 no horário das 8h às 17h.

“Começamos a arrecadação no meio do mês de maio, ai fizemos a separação das roupas classificando em masculino, feminino, e infantil e colocamos para distribuição. O Fundo social de solidariedade adquiriu 300 cobertores com recursos próprios e começamos a entregar as famílias desde ontem. Nós vamos continuar distribuindo até quando ainda tiverem roupas disponíveis e as pessoas que necessitam podem estar vindo aqui no horário das 8h da manhã até às 5h da tarde e fica a critério da pessoa escolher, a pessoa faz um cadastro e pode entrar e escolher a roupa, o sapato e o cobertor que quiser e levar. O cadastro é para fazer um levantamento sobre quantas pessoas vivem em uma mesma casa , se tem acamados, se tem idosos acima de 65 anos, quantas crianças tem, que é um controle do Fundo Social para ir distribuindo as peças conforme a necessidade das pessoas. A campanha do agasalho já é realizada desde o inicio da atual administração, este já é o 3° ano e graças a Deus essa campanha é sempre um sucesso. E além desta campanha anual do agasalho, nós sempre recebemos doações durante o ano todo, então quem tiver alguma peça e queira doar pode nos procurar em qualquer época que nós recebemos as doações e distribuímos para quem precisa”, relata Gisele, a coordenadora do Fundo Social de Itajobi.

Uma senhora que havia acabado de sair da sede do Fundo Social relata que esta muito feliz por conseguir algumas blusas de frio para seus filhos. “Criança cresce e acaba perdendo a roupa muito rápido, e a gente não tem muito recurso para comprar, sabe, e assim que vi que o Fundo Social estava distribuindo as peças, eu vim correndo para ver se conseguia alguma roupa de frio para meus filhos, e graças a Deus eu consegui. Que Deus abençoe a pessoa que fez a doação e a todos do Fundo Social também”, conta a senhora.

André santos

Da Reportagem Local