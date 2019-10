Fundo Social De Marapoama Leva Grupo Da Melhor Idade Para Passeio Em Ibirá

Em mais uma de suas atividades, o Fundo Social de Solidariedade do município de Marapoama levou, no final do mês passado, o Grupo da Melhor Idade para um dia de lazer e entretenimento no Clube Campestre de Ibirá, localizado nas Termas de Ibirá. A informação é da assessoria de imprensa da prefeitura de Marapoama.

De acordo com a nota divulgada oficialmente, a programação aos idosos incluiu almoço com churrasco, saladas, arroz, água e refrigerantes. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Luziana Zotesso, ainda destacou que a ação se tornou uma oportunidade de vialização de maior interatividade entre os membros: “conseguimos levar o Grupo da Melhor Idade para um dia de muito lazer e entretenimento nesse espaço já consolidado como um dos melhores e mais visitados de nossa região e até do Brasil. A animação do nosso grupo é contagiante. É delicioso ver o brilho dos olhos de cada um durante uma das atividades, isso nos enche de energia para realizar cada vez mais e sempre procurar fazer o melhor”.

Esse passeio ao Clube Campestre de Ibirá foi organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, contando com o apoio da Prefeitura através da Coordenadoria de Assistência Social.

Da Reportagem Local