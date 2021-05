Fundo Social de Itajobi Realiza Entrega de Cobertores Para a População

O Fundo Social de Itajobi realizou no sábado (22), a entrega de cobertores para as famílias em situação de vulnerabilidade.

A Prefeitura adquiriu 500 cobertores para doação e recebeu a doação de mais 230 cobertores usados durante o mutirão de arrecadação de agasalho. Além deste sábado, que trouxe a entrega de cobertores e blusas de frio, o Fundo Social estará aberto a partir de segunda-feira (24) para a doação das roupas arrecadadas durante um mutirão realizado no último dia 15.

De acordo com a presidente do Fundo Social, Janete Ujaque, a campanha foi antecipada para que todas as famílias consigam ser contempladas antes que as temperaturas diminuam ainda mais.

“Agradeço a população que nos ajudou doando as peças de roupas, sapatos e cobertores. Dessa maneira, o Fundo Social terá as roupas disponíveis para doação durante todo o inverno”.

Mutirão “Ajudar

Faz Bem”

No dia 15 foi realizado o mutirão de arrecadação de roupas de inverno, cobertores e sapatos, ‘Desapegar faz bem’. Foram contabilizados mais de 21 mil peças de roupas arrecadadas, além de 1,6 mil pares de sapatos.

