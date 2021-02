Fundo Social de Catanduva Está Com Inscrições Abertas Para Curso de Pedreiro

O Fundo Social de Solidariedade de Catanduva está com inscrições abertas para o curso de pedreiro.

A capacitação é gratuita e aberta à população. No total, 15 vagas foram disponibilizadas para as aulas, que têm início no dia 08 de março, conforme o cronograma.

Para fazer a matrícula, os interessados devem procurar um dos cinco pontos de inscrição: Fundo Social de Solidariedade, Cras Imperial, Cras Juca Pedro, Cras Bom Pastor ou Cras Nosso Teto.

A apresentação de documento pessoal com foto é indispensável.

As aulas serão ministradas no Fundo Social no período de dois meses, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h.

O objetivo é oferecer mão de obra qualificada e colaborar com a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho. Importante destacar que todo o protocolo do Plano São Paulo será seguido nas atividades presenciais como o uso de máscara, distanciamento entre os alunos e uso de álcool em gel.

Essa é a primeira capacitação da grade oferecida para o setor da Construção Civil de 2021.

O próximo curso no cronograma será o de assentador de azulejos.

O Fundo Social fica na Avenida São José do Rio Pardo, s/nº, em prédio anexo ao Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

Outras informações pelo telefone (17) 3523-3317.

Outro curso que será lançado pelo Fundo Social no mês que vem será o de produção de ovos de Páscoa. A grade de atividades está em andamento e aguarda a definição dos dias das capacitações.

O cronograma será divulgado em breve.

Ariane Pio

Da Reportagem Local