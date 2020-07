Fundo Social, CRAS e Secretaria da Educação Distribuem 15,6 Mil Cestas Básicas

Neste mês de Julho a distribuição de cestas básicas entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social e que não tem condições financeiras para garantir o sustento em casa nessa pandemia chegou à marca de 15.6637.

O trabalho começou em abril e, de lá para cá, continua de forma ininterrupta como medida de enfrentamento à Covid.

O programa de auxílio envolve equipes das secretarias de Educação e Assistência Social, e também do Fundo Social. A maior parte ficou para as famílias dos alunos acompanhados na rede municipal de ensino. São pais e mães que a cada mês ganham uma nova cesta. Somadas às entregas que começaram nesta semana, são 10.796 kits, formados por arroz, feijão, macarrão, legumes, bolachas, leite, óleo, proteína, entre outros alimentos.

A montagem é feita por meio de força-tarefa que conta com o apoio de professores, diretores e demais funcionários das escolas. Pela Assistência Social, foram entregues até agora 3.720 cestas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

As unidades ficam localizadas nos bairros Bom Pastor, Imperial, Juca Pedro e Nosso Teto. Por meio das visitas, o Fundo Social fez a entrega de 1.121 kits alimentos.

O número leva em consideração as doações que foram recebidas pela Guarda Civil Municipal (GCM), que desenvolveu campanha própria de arrecadação de alimentos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook