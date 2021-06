Fundo Social cadastra famílias para distribuição de cestas básicas

Nesta quinta-feira, dia 24/6, o Fundo Social de Solidariedade realiza o cadastramento de famílias interessadas em receber cestas básicas, em uma ação emergencial de distribuição.

As cestas foram doadas pelo Fundo Social do Estado de São Paulo e serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Alguns critérios foram estabelecidos para o cadastramento:

• Ter três filhos ou mais.

• O interessado não pode ter recebido cesta de alimento este mês da Secretaria de Assistência Social.

• Bolsistas do PED não podem participar, porque já recebem cesta básica da Secretaria de Assistência Social.

O atendimento aos moradores será realizado das 9h às 11h e das 13h às 16h, na sede do Fundo Social – que fica na avenida São José do Rio Pardo, s/nº, ao lado do portão principal do Conjunto Esportivo.

Os moradores deverão levar o RG, além da Certidão de Nascimento ou Carteira de Vacinação dos filhos.

Da Reportagem