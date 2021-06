Fundo Social busca doações em casa para Campanha do Agasalho durante lockdown

O Fundo Social de Solidariedade de Catanduva está recebendo doações para a Campanha do Agasalho 2021. Pessoas que possuírem peças de roupas, calçados, cobertores ou outros artigos de vestuário que não utilizam mais e estão em boas condições podem entrar em contato com o órgão para buscarem a doação durante o lockdown.

“A Campanha do Agasalho é tradicional porque ela ajuda as pessoas a se aquecerem no frio. Normalmente quem tem criança, perde agasalho e as pessoas vão repassando agasalhos em bom estado e quem não pode comprar com frequência usufruem. Na fase adulta, principalmente os idosos acamados, eles usam as roupas e quando é muito usada, lava com frequência, por isso se perde também. Na pandemia, onde não se tem acesso às lojas e onde muitos perderam o emprego, precisa-se mais do que nunca pensar no próximo! Vamos doar aquilo que não faz falta pra gente, que está em bom estado, não é uma limpeza de gaveta, é retirar aquilo que não vamos usar. Cobertores, toalhas de banho, lençóis, tudo o que não for usar, podemos aquecer uma pessoa que está passando necessidade”, destacou a Presidente do Fundo Social, Vera Pinfildi.

A Presidente ainda finalizou falando que a pandemia provocada pela Covid-19 tem aumentado a demanda de doações. “A pandemia trouxe uma situação muito difícil, pessoas que nunca precisaram recorrer ao poder público em busca de algum benefício agora estão fazendo, através de alimento e roupas. Temos tido uma demanda grande de roupas infantis. Convidamos a todos a fazerem doações”, completou. No momento não podemos sair de casa, mas é só ligar que o órgão busca. O telefone do Fundo Social é (17) 3523-3317.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local