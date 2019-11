Fundo Social Abre Inscrições Para ‘Meu Pai É O Papai Noel’ Dia 18

Com o natal cada vez mais perto, chega com ele a realização do projeto ‘Meu Pai é o Papai Noel’ em Catanduva. Como parte dos preparativos para a maratona, o Fundo Social de Solidariedade anunciou o período de inscrições para os que se interessarem em se vestir como o bom velhinho e pedalar pela Cidade Feitiço. Será do dia 18 a 22 de novembro, das 9h00 às 17h00, na sede do Fundo Social.

Na nota oficial encaminhada à equipe do O Regional, são ressaltados alguns requisitos mínimos para participar: é necessário ser pai e ter 18 anos ou mais. Será permitida participação de mulher, desde que esteja em condição de arrimo de família ou comprovar a indisponibilidade do marido ou companheiro.

Durante o ato da inscrição, o candidato deverá preencher um formulário contendo informações pessoais. Para isso, é preciso apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de residência e da certidão de nascimento do filho e uma foto 3×4. A convocação será feita por ordem de inscrição e conforme a disponibilidade de bicicletas obtidas em doação pelo Fundo Social. A meta, este ano, é que sejam oferecidas 300 vagas. Se a procura for maior, os demais permanecerão em espera para participação em caso de desistência.

“Posteriormente, a comissão organizadora anunciará a data para reunião geral e distribuição do figurino – a roupa completa de Papai Noel – e das bicicletas. Também serão apresentadas as datas da maratona.

Quem não comparecer, será desclassificado. Ao final, o participante que cumprir todos os percursos da maratona ganha a bicicleta para presentear o filho no natal, além do traje de Papai Noel”, diz a informação.

Vale ressaltar que o Fundo Social fica localizada na avenida São José do Rio Pardo, sem número, no bairro Parque Iracema, em prédio anexo ao Conjunto Esportivo Anuar Pachá. Para outras informações, é possível entrar em contato pelo telefone (17) 3523-3317.

Da Reportagem Local