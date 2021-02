Fundo Social Abre Inscrições Para Curso Gratuito de Ovos de Páscoa

Oportunidade de renda e de presentear a família nesta Páscoa. A Prefeitura de Catanduva, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está com inscrições abertas para o curso gratuito de produção de ovos de chocolate. Com apenas uma aula, os alunos aprenderão sete técnicas diferentes da guloseima para colocar em prática em casa. No total, foram disponibilizadas 90 vagas, em cinco polos para o curso.

Para garantir a inscrição, os interessados devem comparecer em um dos locais onde as aulas serão ministradas com um documento pessoal com foto. São eles: Fundo Social de Solidariedade, Cras Imperial, Cras Juca Pedro, Cras Bom Pastor e Cras Nosso Teto. O curso será realizado nos dias, 8, 9,10,11 e 12 de março das 13 às 16h30. Haverá também curso no período noturno, no dia 8 de março, das 19 às 22 horas.

Todo o material utilizado nas atividades práticas, inclusive as embalagens, é fornecido pela Prefeitura de Catanduva. Ao término das aulas, haverá o sorteio de um ovo de Páscoa entre os participantes. Vale ressaltar que o curso segue os protocolos do Plano São Paulo, como distanciamento entre os alunos, uso indispensável de máscara e a disponibilidade de álcool em gel para cada turma. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3523-3317.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local