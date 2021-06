Fundo De Solidariedade De Marapoama Adere A Campanha Junho Violeta

OFundo Social de Solidariedade em parceria com a Coordenadoria de Assistência Social e CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, iniciaram na segunda feria, dia 14 de junho, a Campanha Junho Violeta. O objetivo é sensibilizar para prevenção e conscientização da violência contra a pessoa idosa, lembrada todo dia 15 de junho.

A campanha é realizada em publicações no Portal e nas Redes Sociais da Prefeitura de Marapoama. O objetivo é abordar com a população as medidas para prevenir, identificar e denunciar situações de violência e abuso contra idosos.

A violência contra o idoso pode acontecer de forma física, sexual, financeira, através de abandono e negligência. A falta de preparo para lidar com o envelhecimento, doenças degenerativas e dependência de terceiros são fatores que contribuem para os maus-tratos.

Para denunciar Dique Direitos Humanos: Disque 100 ou Polícia Militar: 190.

Ariane Pio

Da Reportagem Local