Fundecitrus Lança “Citricultura Sustentável” Pelo Cultivo do Citros e o Meio Ambiente

Fundecitrus lançou ontem (24) “Citricultura Sustentável” para contribuir com manutenção e incremento da riqueza econômica, social e ambiental gerada pelo cultivo de citros. Iniciativa é fruto da preocupação dos citricultores e da indústria de suco diante do desafio de produzir alimentos para a crescente população mundial preservando o meio ambiente.

Para incentivar a produção responsável de alimentos, equilibrando segurança alimentar e preservação ambiental, o Fundecitrus – Fundo de Defesa da Citricultura apresenta o conjunto de ações “Citricultura Sustentável”, uma iniciativa voluntária dos produtores de citros e da indústria de suco de laranja do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro.

O Fundecitrus incorpora transversalmente os pilares da sustentabilidade em todas as suas atividades de pesquisa, inovação, intercâmbio de conhecimento, transferência de tecnologia e qualificação de citricultores e profissionais especializados. O “Citricultura Sustentável” amplifica os programas, projetos e ações da instituição, alcançando também os trabalhadores do campo, e intensifica tanto as preocupações de eficiência, como controle fitossanitário e produtividade, qualidade e longevidade dos pomares, quanto as ambientais, como a valorização da biodiversidade nos pomares.

Com lançamento ontem (24), o “Citricultura Sustentável” disponibilizará a doc série “Água”, dividida em cinco episódios. Por meio de fontes respeitadas no universo científico e de histórias de pequenos e médios citricultores, o documentário aborda a importância estratégica e econômica da água para a viabilidade da vida e o desenvolvimento de cada região, independentemente de sua vocação, e como o setor citrícola colabora na preservação do meio ambiente, mantendo a vegetação nativa e reflorestando dentro das propriedades de citros, contribuindo para a conservação do solo, evitando erosões e o assoreamento de cursos d’água e cuidando ou reativando nascentes, muitas vezes utilizadas na fertirrigação dos plantios. A série apresenta também as principais evoluções tecnológicas da citricultura, como sistemas de irrigação mais eficientes, atendendo ao princípio de suprir a necessidade exata da planta, sem desperdício, e a adequação do volume de calda, com redução do uso de água e ingrediente ativo nas aplicações para controlar o greening e outras doenças.

Ariane Pio

Da Reportagem Local