Fundação SM Promove Webinário Sobre Apoio Emocional Aos Educadores

Neste mês, acontecem duas rodas de conversa com participantes do projeto, para falar de questões recorrentes como falta de controle, invisibilidade, frustrações e dificuldades em manter o vínculo. Serão dois encontros, com professoras que receberam apoio e profissionais que fizeram as escutas e conheceram as aflições dos educadores durante a pandemia.

Desde julho, o Quero na Escola, em parceria com a Fundação SM, promove o Apoio Emocional, projeto que conecta profissionais voluntários de saúde emocional a educadores.

O primeiro será no dia 13 de outubro com o tema “Como lidar com controle e descontrole?”, um dos principais desafios vividos pelos educadores nestes tempos de pandemia. Participarão deste encontro, a professora Gabriela Maria dos Santos, que dá aulas em duas escolas públicas infantis de São Paulo e a psicóloga Lia Gonsales. A mediação será da diretora da Fundação SM, Pilar Lacerda.

No segundo encontro, dia 15 de outubro , a psicóloga Raíssa Viviani e a professora de Filosofia e Projeto de Vida de Araçatuba, Marcia Seraphim, falarão sobre os desafios para manter o vínculo com os alunos e darão dicas de suas vivências e aprendizados. A mediação ficará por conta de Cinthia Rodrigues, cofundadora do Quero na Escola.

Os eventos serão transmitidos virtualmente pelo Facebook (http://www.facebook.com/queronaescolaapp) e Youtube (http://www.youtube.com/queronaescolatube) do Quero na Escola, dias 13 e 15 de outubro, às 17h, e serão aceitas perguntas dos participantes que estiverem assistindo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local